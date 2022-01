Iliad | offerta flash | sono gli ultimi giorni per attivarla!

(Di giovedì 6 gennaio 2022)lancia la nuova, ma bisogna fare presto:gliper attivare la promo. Quanto costa al mese e cosa offre.L’diper attivarla. Come cominciare al meglio il nuovo anno se non approfittando di una promozione imperdibile? Il risparmio è assicurato, ma il conto alla rovescia è già scattato. Il tempo stringe, c’è tempo fino all’11 gennaio. 150 GB di internet, minuti e sms illimitati a 9,99 euro/mese per sempre. 5G incluso (disponibile su dispositivi compatibili con la retee nelle aree coperte da rete 5G della società di telefonia). Come detto, manca ormai meno di una ...

Nello specifico, il bundle messo a disposizione dell'utente dall'Giga 80 include: minuti illimitati per effettuare chiamate verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e fissa; sms ......su> Info SIM e PUK > Scrivici . Per l'attivazione si dovrà effettuare la videoidentificazione. Le offerte Very Mobile sono senza vincoli di durata e costi nascosti: Per chi arriva da, ...I ripetitori sono 8.724, oltre 200 in più degli 8.500 prefissati. Nel 2021 quindi la rete dell'operatore è cresciuta di 2.724 stazioni.Manca ormai poco alla scadenza ufficiale della promozione migliore di sempre da parte di Iliad, ecco cosa include e quanto costa ...