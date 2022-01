Il vice di Guardiola: "Pep ha il Covid, ecco come sta" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Rodolfo Borrell, vice di Guardiola, in conferenza stampa ha parlato delle condizione del tecnico: "Pep sta bene. Ha contratto il virus, ma non ha sintomi. Siamo sempre in contatto come se fosse qui". Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Rodolfo Borrell,di, in conferenza stampa ha parlato delle condizione del tecnico: "Pep sta bene. Ha contratto il virus, ma non ha sintomi. Siamo sempre in contattose fosse qui".

