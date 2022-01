“Il tempo che non torna”, il nuovo singolo di Orazio Russo (Di giovedì 6 gennaio 2022) “L’ho scelto come singolo perché è il brano che più mi ha rappresentato durante questo periodo di forti dubbi e di tante domande” Dal 17 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “Il tempo che non torna” (TRP Vibes/Believe Digital), nuovo singolo di Orazio Russo. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 3 dicembre. “Il tempo che non torna” è un brano pop che spazia tra sonorità wave ed abbraccia quel sentimento nostalgico che ogni individuo prova nel rendersi conto che tutto quel tempo che credeva di possedere, in realtà, è inesorabilmente trascorso. Con questo brano Orazio Russo ci invita a vivere a pieno ogni istante che abbiamo a nostra disposizione, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 6 gennaio 2022) “L’ho scelto comeperché è il brano che più mi ha rappresentato durante questo periodo di forti dubbi e di tante domande” Dal 17 dicembre è disponibile in rotazione radiofonica “Ilche non” (TRP Vibes/Believe Digital),di. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 3 dicembre. “Ilche non” è un brano pop che spazia tra sonorità wave ed abbraccia quel sentimento nostalgico che ogni individuo prova nel rendersi conto che tutto quelche credeva di possedere, in realtà, è inesorabilmente trascorso. Con questo branoci invita a vivere a pieno ogni istante che abbiamo a nostra disposizione, ...

