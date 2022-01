Il piano di Renzi: "Draghi al Quirinale? Allora pensino al dopo..." (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il leader di Italia Viva non esclude l'approdo del premier al Colle: "Poi va costruita una maggioranza presidenziale, ma anche una maggioranza politica per il governo del dopo" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il leader di Italia Viva non esclude l'approdo del premier al Colle: "Poi va costruita una maggioranza presidenziale, ma anche una maggioranza politica per il governo del

Advertising

danieledv79 : RT @auropalomba: Il fenomeno #Renzi andrebbe studiato. È il più grande politico italiano, ma ha un carattere che lo rende inviso ai più, ta… - Antifa80 : @TempiReali @esposito18669 @chiccotesta No ma il punto è come si può mettere sullo stesso piano gente come Rosselli… - AlexAbramo : Questa è la storia di #Renzi 'Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di cinquanta piani. Cadendo pas… - Vivacangaceiro1 : @marcodimaio @ItaliaViva È un bicchiere d'acqua fresca. Con 250 morti #covid al giorno vi chiamo incapaci, quando t… - sebottendorff : Grande scoop! Matteo Renzi nel Regno di Arabia Saudita ha finanziato il piano di immunizzazione mondiale in cui è s… -