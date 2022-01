Il Pensiero di Santa Rita da Cascia per oggi 6 Gennaio 2022 – Video (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Dio è sommo medico, e fa e può e vuole darci le nostre necessità”. “Sotto il peso del dolore, a te, cara Santa Rita, io ricorro fiducioso di essere esaudito. Libera, ti prego, il L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 6 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Dio è sommo medico, e fa e può e vuole darci le nostre necessità”. “Sotto il peso del dolore, a te, cara, io ricorro fiducioso di essere esaudito. Libera, ti prego, il L'articolo proviene da La Luce di Maria.

