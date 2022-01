Il patto tra Renzi e Toti che sgonfia le possibilità di Berlusconi al Quirinale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo le feste i tavoli della politica non si sbarazzano, ma si imbandiscono. In, agenda, infatti ci sono tantissimi incontri per trovare una figura credibile da candidare alla Presidenza della Repubblica italiana per il dopo Mattarella. Le procedure di voto, come ufficializzato dalla convocazione del Parlamento in seduta comune, inizieranno alle ore 15 di lunedì 24 gennaio. E lì i partiti dovranno avere le idee chiare sui nomi da scrivere sui bigliettini da inserire nell’urna. E se il centrosinistra coinvolgerà (o proverà a farlo) anche Giuseppe Conte e il suo MoVimento 5 Stelle nelle discussioni interne, il centrodestra deve chiarire a se stesso se la figura di Silvio Berlusconi per il Quirinale è credibile e, soprattutto, sostenuta da tutti gli alleati. E poi c’è un terzo polo che potrebbe far saltare il banco: quello del nuovo Centro individuato e ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Dopo le feste i tavoli della politica non si sbarazzano, ma si imbandiscono. In, agenda, infatti ci sono tantissimi incontri per trovare una figura credibile da candidare alla Presidenza della Repubblica italiana per il dopo Mattarella. Le procedure di voto, come ufficializzato dalla convocazione del Parlamento in seduta comune, inizieranno alle ore 15 di lunedì 24 gennaio. E lì i partiti dovranno avere le idee chiare sui nomi da scrivere sui bigliettini da inserire nell’urna. E se il centrosinistra coinvolgerà (o proverà a farlo) anche Giuseppe Conte e il suo MoVimento 5 Stelle nelle discussioni interne, il centrodestra deve chiarire a se stesso se la figura di Silvioper ilè credibile e, soprattutto, sostenuta da tutti gli alleati. E poi c’è un terzo polo che potrebbe far saltare il banco: quello del nuovo Centro individuato e ...

