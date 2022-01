Il Paradiso delle Signore, trama 6 gennaio: il tiro mancino di Fiorenza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ludovica e Marcello, a causa di Fiorenza Gramini, saranno ufficialmente nei guai, come segnala la trama de Il Paradiso delle Signore di oggi, giovedì 6 gennaio. Intanto, a poche ore dalla riffa prevista con grande attesa al grande magazzino milanese, Marco di Sant'Erasmo avrà un nuovo e delicato incarico, ossia realizzare un'intervista a una giovane amazzone al Circolo. Il ragazzo verrà affiancato da Stefania che andrà insieme a lui. Anche Gemma , che sta continuando a nascondere alla sua famiglia l'identità del giovane che la corteggia e che sta frequentando, presenzierà all'evento, ma per la ragazza non sarà un'esperienza piacevole in quanto avrà modo di rivivere alcuni dolorosi ricordi del suo passato soprattutto in relazione all'incontro con la giovane cavallerizza. Il ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ludovica e Marcello, a causa diGramini, saranno ufficialmente nei guai, come segnala lade Ildi oggi, giovedì 6. Intanto, a poche ore dalla riffa prevista con grande attesa al grande magazzino milanese, Marco di Sant'Erasmo avrà un nuovo e delicato incarico, ossia realizzare un'intervista a una giovane amazzone al Circolo. Il ragazzo verrà affiancato da Stefania che andrà insieme a lui. Anche Gemma , che sta continuando a nascondere alla sua famiglia l'identità del giovane che la corteggia e che sta frequentando, presenzierà all'evento, ma per la ragazza non sarà un'esperienza piacevole in quanto avrà modo di rivivere alcuni dolorosi ricordi del suo passato soprattutto in relazione all'incontro con la giovane cavallerizza. Il ...

