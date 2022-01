Il Paradiso delle Signore 6, spoiler 13 gennaio: Ludovica sceglierà Marcello (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le nuove puntate stagionali della soap targata RaiUno Il Paradiso delle Signore 6 continuano a riservare grandi emozioni ai telespettatori. Le anticipazioni relative all’episodio che andrà in onda giovedì 13 gennaio 2022, si soffermano su Ludovica, la quale si troverà davanti all’ultimatum di sua madre Flavia. La giovane donna dimostrerà di tenerci davvero tanto a Marcello. Armando, convincerà Barbieri ad affrontare Brancia. Vittorio prenderà una decisione sulla proposta ricevuta da parte dagli americani. Flora preparerà le valigie provocando un’immensa tristezza in Umberto. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più sulla puntata che andrà in onda in 13 gennaio 2022. Il Paradiso delle Signore 6, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 6 gennaio 2022) Le nuove puntate stagionali della soap targata RaiUno Il6 continuano a riservare grandi emozioni ai telespettatori. Le anticipazioni relative all’episodio che andrà in onda giovedì 132022, si soffermano su, la quale si troverà davanti all’ultimatum di sua madre Flavia. La giovane donna dimostrerà di tenerci davvero tanto a. Armando, convincerà Barbieri ad affrontare Brancia. Vittorio prenderà una decisione sulla proposta ricevuta da parte dagli americani. Flora preparerà le valigie provocando un’immensa tristezza in Umberto. Scopriamo insieme qualche anticipazione in più sulla puntata che andrà in onda in 132022. Il6, ...

