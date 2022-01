Il nuovo orologio di Floyd Myweather costa come un aereo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Floyd Myweather è certamente uno che ce l’ha fatta. Figlio d’arte, anche suo padre e i suoi zii erano pugili, il vero fenomeno della famiglia è lui. Nella sua carriera da professionista, infatti, ha disputato 50 incontri vincendoli tutti, 28 per Ko. Un percorso netto che lo ha portato ad ottenere otto titoli di Campione del mondo e una valanga di soldi. Il suo tenore di vita è talmente alto che nemmeno i grandi del calcio come Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar jr possono competere. Nel suo garage ci sono Bugatti, Rolls Royce, Ferrari… e molto altro. Uno degli ultimi acquisti è una Koenigsegg CCXR Trevita da 4.8 milioni di dollari. Troppo per una macchina? Non sapete quanto ha pagato il suo orologio! Com'è un «orologio da miliardario» Il «prezioso», come lo chiama lui, è un ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 6 gennaio 2022)è certamente uno che ce l’ha fatta. Figlio d’arte, anche suo padre e i suoi zii erano pugili, il vero fenomeno della famiglia è lui. Nella sua carriera da professionista, infatti, ha disputato 50 incontri vincendoli tutti, 28 per Ko. Un percorso netto che lo ha portato ad ottenere otto titoli di Campione del mondo e una valanga di soldi. Il suo tenore di vita è talmente alto che nemmeno i grandi del calcioMessi, Cristiano Ronaldo e Neymar jr possono competere. Nel suo garage ci sono Bugatti, Rolls Royce, Ferrari… e molto altro. Uno degli ultimi acquisti è una Koenigsegg CCXR Trevita da 4.8 milioni di dollari. Troppo per una macchina? Non sapete quanto ha pagato il suo! Com'è un «da miliardario» Il «prezioso»,lo chiama lui, è un ...

