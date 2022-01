Il mistero dei liberali pro restrizioni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Fa specie vedere quante persone che a parole si definiscono liberali siano favorevoli a obblighi, restrizioni, chiusure che appartengono più ai paesi comunisti come la Cina che alle democrazie liberali occidentali. L’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 (siamo il primo paese in Europa a introdurre una misura di questo genere) è stato accolto da un coro di assensi sulla falsariga di quanto era già accaduto con il green pass e il super green pass. Non comprendere che il punto non è più il vaccino ma il modello di società che si sta costruendo, significa avere una visione a corto raggio. Il modus operandi che si sta portando avanti da ormai due anni con l’approvazione di misure impattanti sulla vita dei cittadini attraverso decreti legge, rappresenta un pericoloso precedente per la vita democratica di un paese e ciò che ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 6 gennaio 2022) Fa specie vedere quante persone che a parole si definisconosiano favorevoli a obblighi,, chiusure che appartengono più ai paesi comunisti come la Cina che alle democrazieoccidentali. L’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 (siamo il primo paese in Europa a introdurre una misura di questo genere) è stato accolto da un coro di assensi sulla falsariga di quanto era già accaduto con il green pass e il super green pass. Non comprendere che il punto non è più il vaccino ma il modello di società che si sta costruendo, significa avere una visione a corto raggio. Il modus operandi che si sta portando avanti da ormai due anni con l’approvazione di misure impattanti sulla vita dei cittadini attraverso decreti legge, rappresenta un pericoloso precedente per la vita democratica di un paese e ciò che ...

Advertising

PatrizioBuonagu : RT @gladiatoremassi: Ma perché quando si parla di un leghista le notizie non fanno 'notizia'? Mentre x una carriola ci hanno bombardato per… - combatsespoir : RT @gladiatoremassi: Ma perché quando si parla di un leghista le notizie non fanno 'notizia'? Mentre x una carriola ci hanno bombardato per… - gladiatoremassi : RT @gladiatoremassi: Ma perché quando si parla di un leghista le notizie non fanno 'notizia'? Mentre x una carriola ci hanno bombardato per… - alzheimer_dr : @inabedofsilence Ma perché c'è tutto sto mistero attorno alla squadra? Ho pure letto che non hanno ufficialmente de… - ferrarisergio4 : RT @antonel87411901: L’esperienza dei Magi ci esorta a non accontentarci della mediocrità, a non “vivacchiare”, ma a cercare il senso delle… -