Il ministro Speranza chiede alla Serie A di autosospendersi, la Lega va avanti e dichiara guerra alle Asl (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il più saggio, all’interno del Governo, sembra il ministro della Salute Roberto Speranza, almeno a leggere il Corriere dello Sport. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, infatti, è stato lui, ieri, a chiedere alla Lega Serie A di autosospendere il campionato. Lo ha fatto in rappresentanza del Cts, che sposa la linea più dura nei confronti del calcio in tempi di Omicron che dilaga. La Lega Serie A, ovviamente, non ha accettato. Anzi, si è arroccata nella difesa del campionato, organizzando un Consiglio straordinario. Il risultato? Tutti uniti nell’andare avanti. Si varerà un nuovo protocollo, in vigore dal 9 gennaio. Non solo: la Serie A dichiara guerra alle ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il più saggio, all’interno del Governo, sembra ildella Salute Roberto, almeno a leggere il Corriere dello Sport. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo, infatti, è stato lui, ieri, areA di autosospendere il campionato. Lo ha fatto in rappresentanza del Cts, che sposa la linea più dura nei confronti del calcio in tempi di Omicron che dilaga. LaA, ovviamente, non ha accettato. Anzi, si è arroccata nella difesa del campionato, organizzando un Consiglio straordinario. Il risultato? Tutti uniti nell’andare. Si varerà un nuovo protocollo, in vigore dal 9 gennaio. Non solo: la...

