Il Kazakistan brucia | decine di morti | “Decapitato un poliziotto” Arrivano i militari russi Video

Advertising

Senescenza : RT @IlPrimatoN: Inferno nella steppa. Il Cremlino invia soldati e accusa 'forze esterne' - IlPrimatoN : Inferno nella steppa. Il Cremlino invia soldati e accusa 'forze esterne' - paolo_r_2012 : RT @ilfoglio_it: Le proteste durissime dei kazaki. Mosca e Pechino osservano le statue di Nazarbayev venire giù. Così il #Kazakistan brucia… - DanielaLantieri : RT @ilfoglio_it: Le proteste durissime dei kazaki. Mosca e Pechino osservano le statue di Nazarbayev venire giù. Così il #Kazakistan brucia… - ascochita : RT @ilfoglio_it: Le proteste durissime dei kazaki. Mosca e Pechino osservano le statue di Nazarbayev venire giù. Così il #Kazakistan brucia… -

Ultime Notizie dalla rete : Kazakistan brucia

Le proteste durissime dei kazaki. Mosca e Pechino osservano le statue di Nazarbayev venire giù Il 2022 è iniziato incon le più grandi proteste nel paese dall'indipendenza, di cui pochi giorni fa si è festeggiato il trentesimo anniversario. Scoppiate nella zona occidentale dello sconfinato territorio ...Roma, 5 gen " Fuochi nella steppa, ildi rabbia. Migliaia di persone sono scese in piazza per una protesta mai vista nella nazione transcontinentale, a cavallo tra Europa e Asia, la nona più vasta del mondo. Un caos di ...L’aumento dei prezzi dell’energia è stata la scintilla che ha scatenato nelle ultime ore una vera e propria rivolta in Kazakistan. Il presidente della repubblica presidenziale – con governo monopartit ...Stesso episodio anche nella ex capitale Almaty dove i manifestanti hanno occupato le sale comunali: dopo scontri con la polizia è stato appiccato il fuoco all'edificio che attualmente sta bruciando. I ...