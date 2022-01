Il James Webb ha concluso il dispiegamento dei pannelli solari

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Il telescopioè riuscito a completare le operazioni per ildello scudo solare. Si tratta di una delle fasi più delicate della missione. Le manovre sono state eseguite in diversi giorni. (Photo by Bill Ingalls/NASA via Getty Images)Inizialmente, la fase didello scudo solare ha tenuto tutti con il fiato sospeso, per la difficoltà e per alcuni inceppi, dovuti soprattutto ad un piccolo problema di lettura da parte dei sensori. Gli ingegneri sono riusciti a risolvere il problema, dedicando del tempo anche a delle verifiche sull’alimentazione. Da quel momento “l’allarme” è rientrato e le operazioni sono andate a buon fine. L’operazione, e in generale la missione delTelescope, ha messo alla prova gli ingegneri ma anche le ...

Un gigantesco e altamente tecnologico fiore dal valore di 10 miliardi di dollari sta lentamente sbocciando nello spazio, a oltre un milione di chilometri da noi : ilSpace Telescope ha appena completato due tappe fondamentali per aprirsi completamente e acquistare la sua elegante forma finale. Tra il 4 e il 5 gennaio, il telescopio ha infatti dispiegato ...Vedere attraverso la sua fitta coltre, che ricorda la densa atmosfera di Titano, è il prossimo obiettivo dei ricercatori per il quale si attende il contributo del NasaTelescope , la cui ...All 107 membrane release devices used to keep the sunshield safe and folded prior to deployment — every single one — had to work in order for the sunshield to deploy, and they all successfully release ...JWST: tre strati su cinque in tensione. La schermatura del telescopio serve per proteggere le strumentazioni ad infrarosso dalla radiazione solare. Ieri pomeriggio sono stati posizionati correttamente ...