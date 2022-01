Il grande silenzio per le suppletive a Roma 1, ex campo di "lotta epocale" (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 16 gennaio ci sono le elezioni suppletive a Roma 1, ma non si vedono e non si sentono. La candidata Pd Cecilia D’Elia, zingarettiana di ferro e portavoce delle donne democratiche, gira per i quartieri e fa banchetti, si ripromette di “ascoltare le persone”, parla a incontri on line con l’ex ministro per la Coesione Territoriale ed ex speranza di rinnovamento per i dem Fabrizio Barca, ma quella che doveva essere una campagna in grande per la sostituzione in Parlamento del neosindaco Roberto Gualtieri è a dir poco sommersa e schiacciata dalle notizie pandemiche e da quelle pre-quirinalizie. Difficile dire quanti andranno ai seggi, visto che, a parte i militanti pd e qualche cittadino molto informato, il periodo pre-elettorale, a due settimane dal voto, rischia di passare per così dire inosservato, visto anche il prevalente ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il 16 gennaio ci sono le elezioni1, ma non si vedono e non si sentono. La candidata Pd Cecilia D’Elia, zingarettiana di ferro e portavoce delle donne democratiche, gira per i quartieri e fa banchetti, si ripromette di “ascoltare le persone”, parla a incontri on line con l’ex ministro per la Coesione Territoriale ed ex speranza di rinnovamento per i dem Fabrizio Barca, ma quella che doveva essere una campagna inper la sostituzione in Parlamento del neosindaco Roberto Gualtieri è a dir poco sommersa e schiacciata dalle notizie pandemiche e da quelle pre-quirinalizie. Difficile dire quanti andranno ai seggi, visto che, a parte i militanti pd e qualche cittadino molto informato, il periodo pre-elettorale, a due settimane dal voto, rischia di passare per così dire inosservato, visto anche il prevalente ...

Advertising

GassmanGassmann : DA OGGI su @PrimeVideoIT “IL SILENZIO GRANDE.” @MdGOfficial @MaxGalloClub #MargheritaBuy #MatinaConfalone… - GassmanGassmann : ‘Il Silenzio Grande’ di Gassmann nella Napoli degli anni ‘60 su ?@PrimeVideoIT? ?????? - GarianiGlene : @GassmanGassmann Ho appena finito di vedere' Il silenzio grande'. Dire magnifico è poco. Complimenti davvero per la… - DanielsH796 : L’errore più grande che potete fare è farvi pescare dagli interisti. In questi casi silenzio, si incassa e si osserva - carmelalupo309 : RT @riga_marco: Qui a casa è tutto pronto:pane,biscotti ed acqua per i cammelli,caramelle e cioccolata per i Re Magi,dolcetti per la Befana… -