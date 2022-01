Il fine del governo non è il vaccino ma il Green Pass Così l' Italia passa dal modello liberale a quello cinese

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ilè solo il primo step. Tu ti vaccini e io Stato ti rilascio il certificato verde che ti autorizza ad esercitare quei diritti di cittadinanza, che per Costituzione non potrebbero mai essere revocati (“Nessuno può essere privato, per... Segui su affarni.it

Advertising

marattin : Un anno fa, l’assalto a Capitol Hill, 5 morti. Il momento più grave dell’assalto populista alle istituzioni, ma anc… - Tommasolabate : Alla fine della fiera, il #greenpass si è rivelato l’invenzione italiana più imitata nel resto del mondo. Più dell… - fattoquotidiano : 'Mi arrestano': ventinovesima puntata del podcast 'Storia di B.' di @marcotravaglio: Napolitano promette grazia e a… - Canone_Inverso_ : #Omicron potrebbe segnare la fine della pandemia, dicono i ricercatori del Sud Africa. - i__am_sha : RT @Frances52779614: Buio sospeso a macchia di tormento su di noi che ammacchiamo l'anima con tutti i lividi del cielo. Strapiomba alle pre… -

Ultime Notizie dalla rete : fine del

La Provincia

...rovesciare la prospettiva e verificare prima di tutto se esistono le condizioni per la continuazioneGoverno Draghi". "Tutto - aggiunge - dipende dalla possibilità di siglare un accordo di...... con immagini forti dal capoluogo siciliani per una crisi che sembrerebbe non avere. Nelle due ... Questi numeri me li aspettavo perché risentonoCapodanno, delle feste private e delle riunioni ...Picco di adesioni al Superbonus nell'ultimo mese del 2021. I proprietari hanno preferito fare richiesta per non perdere l'agevolazione.Calciomercato news: il passaggio del portoghese Sergio Oliveira alla Roma potrebbe concretizzarsi già entro la fine del prossimo weekend.