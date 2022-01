Il durissimo discorso di Biden per l’anniversario dell’assalto al Congresso (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente americano ha attaccato soprattutto Trump, che ha definito una grave minaccia alla democrazia Leggi su ilpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il presidente americano ha attaccato soprattutto Trump, che ha definito una grave minaccia alla democrazia

Advertising

ilnida : RT @ilpost: Il durissimo discorso di Biden per l’anniversario dell’assalto al Congresso - il_Conte78 : Il durissimo discorso di #Biden per l’anniversario dell’assalto al Congresso - gemin_steven98 : RT @ilpost: Il durissimo discorso di Biden per l’anniversario dell’assalto al Congresso - ilpost : Il durissimo discorso di Biden per l’anniversario dell’assalto al Congresso - cmnit : Al Campidoglio per la commemorazione dell'assalto a Capitol Hill discorso durissimo di Biden contro Trump. Non pote… -