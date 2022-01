Il debito pubblico e la pesante eredità finanziaria della pandemia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Come già detto, durante la crisi si è giustamente evitato di lesinare nel sostegno all’economia. D’altro canto, è però un fatto oggettivo che affrontare il futuro con un debito pubblico pari al 155% del Pil renderà comunque l’Italia più debole e vulnerabile, riducendo in particolare gli spazi di manovra per la politica economica. A pesare non è il livello del debito di per sé, bensì l’onere che esso comporta in termini di spesa per interessi (in rapporto al Pil) in comparazione col tasso di crescita dell’economia. Per mantenere costante un dato livello del debito pubblico in rapporto al Pil, occorre infatti che il saldo primario del bilancio pubblico (la differenza tra entrate e uscite, al netto di quelle legate agli interessi), espresso sempre in quota del Pil, sia pari alla ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 6 gennaio 2022) Come già detto, durante la crisi si è giustamente evitato di lesinare nel sostegno all’economia. D’altro canto, è però un fatto oggettivo che affrontare il futuro con unpari al 155% del Pil renderà comunque l’Italia più debole e vulnerabile, riducendo in particolare gli spazi di manovra per la politica economica. A pesare non è il livello deldi per sé, bensì l’onere che esso comporta in termini di spesa per interessi (in rapporto al Pil) in comparazione col tasso di crescita dell’economia. Per mantenere costante un dato livello delin rapporto al Pil, occorre infatti che il saldo primario del bilancio(la differenza tra entrate e uscite, al netto di quelle legate agli interessi), espresso sempre in quota del Pil, sia pari alla ...

