Il CDM approva le nuove regole per luoghi di lavoro e nelle scuole (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, Il CDM ha approvato, ieri 5 gennaio, misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. Le nuove norme introdotte per i lavoratori riguardano l’obbligo vaccinale; il Green Pass ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, Il CDM hato, ieri 5 gennaio, misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare neidihato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare neidi. Il testo mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. Lenorme introdotte per i lavoratori riguardano l’obbligo vaccinale; il Green Pass ...

