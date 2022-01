Il calcio ha il 15% di giocatori positivi e Marotta vuole togliere competenza alle Asl. Il governo quando interviene? (Di giovedì 6 gennaio 2022) “L’emergenza ci ha trovati impreparati” è quasi più grave di “va limitata la competenza delle Asl”. Ma con queste due sentenze Beppe Marotta firma la resa morale e formale del calcio italiano: una dichiarazione di inadeguatezza imbarazzante. Anche solo l’idea di riunirsi in un Consiglio “straordinario” per decidere di non decidere dà la misura dell’inquietante distacco dalla realtà circostante che muove la Grande Industria calcio Italiano. Con le stesse società bloccate dalle Asl a votarsi addosso una soluzione che di fatto le porta alla sconfitta a tavolino e poi all’ineffabile ricorso. Ma a Marotta e i suoi sodali andrebbe ribadito un concetto: mentre scriviamo – non teniamo più il conto, perdonateci – i calciatori di serie A positivi sono più di 80. Su un totale di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) “L’emergenza ci ha trovati impreparati” è quasi più grave di “va limitata ladelle Asl”. Ma con queste due sentenze Beppefirma la resa morale e formale delitaliano: una dichiarazione di inadeguatezza imbarazzante. Anche solo l’idea di riunirsi in un Consiglio “straordinario” per decidere di non decidere dà la misura dell’inquietante distacco dalla realtà circostante che muove la Grande IndustriaItaliano. Con le stesse società bloccate dAsl a votarsi addosso una soluzione che di fatto le porta alla sconfitta a tavolino e poi all’ineffabile ricorso. Ma ae i suoi sodali andrebbe ribadito un concetto: mentre scriviamo – non teniamo più il conto, perdonateci – i calciatori di serie Asono più di 80. Su un totale di ...

