Il 2022 un altro annus horribilis per la famiglia reale inglese | ecco il motivo

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilsarà un anno di celebrazioni per la, ma per la Regina Elisabetta ed i suoi cari si addensano molte nubi all’orizzonte.perché Alcuni casi spinosi rischiano di rovinare il Giubileo della Regina e l’ingresso nell’età adulta di William di Cambridge Foto GettyIl prossimo 6 febbraio si aprirano le celebrazioni per il Giubileo di Platino della Regina Elisabette II di Inghilterra. Quel giorno, infatti, saranno 70 anni dalla sua incoronazione avvenuta nella Abbazia di Westminster il 6 febbraio 1952 quando la giovanissima Lillibet non aveva ancora compiuto 26 anni. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Bimba si veste da Regina Elisabetta e riceve una sorpresa incredibile Un mese prima, esattamene il 9 gennaio la Principessa di Cambridge, Kate Middleton ...

AlbertoBagnai : Le raffinate assonanze del caso! Ieri parlavamo degli científicos (qui: - NicolaPorro : ?? Il Quirinale e la maggioranza 'green pass', la bufala del Corriere sul modello Italia e gli aumenti di stipendio… - NicolaPorro : ?? Il caos scuola, l’inutilità dell’obbligo #supergreenpass al lavoro e lo spreco dei #fondiPnrr. Questo e altro nel… - albertocencetti : RT @mariolavia: ===Draghi è tornato (dopo una breve distrazione), ha saputo mediare e ottenere l’obbligo vaccinale è una nuova stretta anti… - gioalbarosa : NUOVI APPRODI: Epifania 2022 QUESTA mi piace e mi commuove : un’ EPIFANIA intesa così Pensando a me stessa, alla m… -

Ultime Notizie dalla rete : 2022 altro

Linkiesta.it

... praticamente tutti possono beneficiare dell'assegno unico, anche senza presentare la ... Unè esempio sono le mamme under 21 , a tutte le mamme con un' età inferiore a 21 anni spettano 20 ...... che saranno individuate in un secondo momento e con undocumento in aggiunta al decreto per ... Quando scattano le nuove misure: il calendario 6 gennaio- Scatta l' 0bbligo vaccinale per ...La compagnia asiatica Singapore Airlines ora vende i biglietti anche tra le due città europee. Voli con gli Airbus A350 e tre classi. Il confronto dei prezzi con le low cost ...Una delle partite più iconiche della recente storia di Milan e Roma: tra semirovesciate, conclusioni imprendibili e formazioni nostalgiche.