I tentativi di tingere di verde ciò che non lo è hanno le gambe corte

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Per ora è solo una bozza, inviata agli Stati membri e ai tecnici della Platform on Sustainable Finance che avranno tempo fino al 12 gennaio per fornire le loro osservazioni che la Commissione analizzerà con l’obiettivo di adottare l’atto entro la fine di gennaio 2022. Quindi il provvedimento passerà all’esame del Consiglio e al Parlamento europeo per l’approvazione, entro 4 mesi, prorogabili altri due. Il Consiglio può bloccare la proposta della Commissione solo con un voto di maggioranza rafforzata di 20 Paesi, o che rappresentino almeno il 65% della popolazione europea, invece il Parlamento lo potrà bocciare con il voto della maggioranza semplice, di 353 deputati. I favorevoli al nucleare stanno mobilitando le truppe, in particolare in Italia sulle gran parte dei mezzi di informazione. A sentir loro i giochi sono già fatti: il nucleare avanzerà inesorabilmente in Europa. Il nuovo ...