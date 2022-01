I talebani impongono la decapitazione dei manichini ai negozianti: ecco perché – VIDEO (Di giovedì 6 gennaio 2022) I talebani hanno ordinato ai proprietari dei negozi nell’Afghanistan occidentale di tagliare la testa ai manichini, le figure che rappresentano la forma umana violerebbero, infatti, la legge islamica. Un VIDEO che mostra alcuni uomini intenti a decapitare i manichini dei negozi di Herat è diventato virale sui social media, suscitando disprezzo sia all’interno che all’esterno del Paese. Da quando sono tornati al potere il 15 agosto scorso, con resa incondizionata da parte degli Stati Uniti rispetto alle condizioni intimate dal gruppo jihadista, i talebani hanno imposto un’interpretazione sempre più dura della Sharia, con particolare limitazione delle liberta personali di donne e ragazze, vittime di regole ancora più severe, dopo vent’anni di indipendenza. Sebbene gli islamisti ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ihanno ordinato ai proprietari dei negozi nell’Afghanistan occidentale di tagliare la testa ai, le figure che rappresentano la forma umana violerebbero, infatti, la legge islamica. Unche mostra alcuni uomini intenti a decapitare idei negozi di Herat è diventato virale sui social media, suscitando disprezzo sia all’interno che all’esterno del Paese. Da quando sono tornati al potere il 15 agosto scorso, con resa incondizionata da parte degli Stati Uniti rispetto alle condizioni intimate dal gruppo jihadista, ihanno imposto un’interpretazione sempre più dura della Sharia, con particolare limitazione delle liberta personali di donne e ragazze, vittime di regole ancora più severe, dopo vent’anni di indipendenza. Sebbene gli islamisti ...

arcocielo : @emergency_ong Sinceramente ,visto cosa impongono i talebani alle donne , non capisco come queste non rifiutino la maternità abortendo! -