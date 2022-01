I soliti ignoti speciale Lotteria Italia 2022 | tutti gli ospiti e i biglietti vincenti

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Se è vero che l’Epifania tutte le feste porta via è anche vero che porterà grande gioia aglini che troveranno dentro la calza il biglietto vincente della! E’ arrivato il grande giorno, quello dell’estrazione vincente che regalerà a moltini, che hanno acquistato il biglietto della, grandi emozioni e soprattutto la gioia di ricevere un bel gruzzoletto! Non ci sarà solo il premio da 5 milioni ma anche altri premi che faranno certamente la fortuna di chi avrà avuto modo di acquistare il biglietto della svolta! Anche quest’anno sarà Amadeus con il suoa tenere compagnia al pubblico nel giorno della Befana per l’estrazione del biglietto vincente della...

Advertising

Teleblogmag : Gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmitv #staseraintv #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale… - comunqueeandare : vabbè stasera soliti ignoti guardazione quindi - CorriereCitta : Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia: anticipazioni, ospiti, premi e orario diretta tv del 6 gennaio 2022 - CorriereCitta : #LotteriaItalia a I Soliti Ignoti-Il Ritorno stasera #6gennaio 2022 in tv: estrazione, premi, i biglietti vincenti… - SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai 1 “Soliti ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia” -

Ultime Notizie dalla rete : soliti ignoti

Torna anche quest'anno, un po' come se fosse una tradizione, l'appuntamento con I- il Ritorno, nella versione 'Speciale Lotteria Italia' , con lo show condotto da Amadeus e dedicato all'estrazione finale dei biglietti fortunati. L'appuntamento è a partire dalle 20.35 ...La parte destra è invece dedicata ai premi giornalieri durante la trasmissione, con la spiegazione relativa alla partecipazione di questo speciale concorso. Lotteria Italia 2021 elenco ...Lotteria Italia 2022, l'estrazione oggi in tv su Rai 1 durante i Soliti Ignoti: canale, orario e diretta streaming dell'evento ...Stasera in televisione, cosa va in onda? Soliti Ignoti e Il peggior Natale della mia vita Cosa c’è stasera in televisione, 6 gennaio 2022? Su Rai1 ci ...