I dubbi sull’obbligo vaccinale per gli over 50 | il costituzionalista Azzariti | «Meglio per tutti o saranno inevitabili i ricorsi dei No Vax»

«Le limitazioni possono essere imposte per garantire l'interesse della collettività alla salute. Per gli obblighi vaccinali su base generazionale sarebbe necessario chiarire quali siano i criteri scientifici a sostegno di tale scelta». Così il costituzionalista Gaetano Azzariti, docente all'Università La Sapienza di Roma, esprime i propri dubbi, in un'intervista a La Stampa, sull'obbligo vaccinale anti-Covid per gli over 50, imposto proprio ieri dal governo Draghi. «Qui mi pare piuttosto che siano state adottate valutazioni prevalentemente politiche. Il diritto a non accettare un trattamento sanitario può essere compromesso, a tutela della salute collettiva, purché nel rispetto del principio di eguaglianza che vieta discriminazioni e dei criteri di ragionevolezza e ...

