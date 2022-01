Hervé Barmasse, un italiano sul Nanga Parbat sfida la parete più alta del mondo: «Perché fare fatica ha senso» – L’intervista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non sempre nella storia dello sport le imprese più famose sono quelle che si concludono con una vittoria. Hervé Barmasse, classe 1977, è un alpinista italiano. Uno dei più forti della sua generazione. Figlio, nipote e bisnipote di alpinisti, ha aperto 33 nuove vie tra Valle d’Aosta, Pakistan, Nepal e Tibet. Dieci solo sul Cervino, la montagna dove è di casa. Eppure una delle sue imprese più note è un’ascesa dello Shishapangma, montagna da 8.027 metri in Tibet, che si è fermata tre metri sotto la vetta. La neve che ha trovato insieme alla sua cordata era troppo instabile, il rischio di cadere troppo alto. Nel mondo dell’alpinismo, questa rinuncia è diventata una delle metafore più importanti del concetto di limite, della capacità di riconoscere e accettare i confini senza osare superarli. A fine dicembre ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 gennaio 2022) Non sempre nella storia dello sport le imprese più famose sono quelle che si concludono con una vittoria., classe 1977, è un alpinista. Uno dei più forti della sua generazione. Figlio, nipote e bisnipote di alpinisti, ha aperto 33 nuove vie tra Valle d’Aosta, Pakistan, Nepal e Tibet. Dieci solo sul Cervino, la montagna dove è di casa. Eppure una delle sue imprese più note è un’ascesa dello Shishapangma, montagna da 8.027 metri in Tibet, che si è fermata tre metri sotto la vetta. La neve che ha trovato insieme alla sua cordata era troppo instabile, il rischio di cadere troppo alto. Neldell’alpinismo, questa rinuncia è diventata una delle metafore più importanti del concetto di limite, della capacità di riconoscere e accettare i confini senza osare superarli. A fine dicembre ...

