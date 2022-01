Hawkeye | il costumista | Lo stile di Yelena? Se funziona è merito di Florence Pugh

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildispiega le scelte diper, e quantocontribuisca a renderle uniche. IldiMichael Crow elogia lodiBelova, ma ancor di più la sua interprete, capace di renderlo unico e inimitabile. Durante un'intervista con Insider, Crow ha infatti raccontato qualcosa in più sui costumi della sorella di Natasha Romanoff, la nuova Vedova Nera del MCU, che non saranno esattamente alta moda, mano proprio per questo... E ovviamente grazie a. "Si tratta semplicemente di trovare i pezzi giusti, evoleva assolutamente che ...