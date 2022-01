Harry Potter in tv il giorno della Befana, al via la maratona con La Pietra Filosofale su Italia1 (Di giovedì 6 gennaio 2022) La saga di Harry Potter torna in tv, più precisamente su Italia1. A più di vent’anni dall’uscita di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo film tratto dalla saga letteraria di J. K. Rowling, va in onda giovedì 6 gennaio in prima serata, e in contemporanea con la diretta televisiva in streaming su Mediaset Infinity. L’occasione è per rivedere in tv la storia del maghetto di Hogwarts e celebrare, ancora una volta, il successo dietro il franchise. Di recente, il cast originale si è riunito per il ventennale dall’uscita de La Pietra Filosofale. Nello speciale, in onda su Sky, gli attori hanno ricordato il duro lavoro dietro gli otto film e cosa abbia significato per loro crescere all’interno del mondo creato dalla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 gennaio 2022) La saga ditorna in tv, più precisamente su. A più di vent’anni dall’uscita die la, il primo film tratto dalla saga letteraria di J. K. Rowling, va in onda giovedì 6 gennaio in prima serata, e in contemporanea con la diretta televisiva in streaming su Mediaset Infinity. L’occasione è per rivedere in tv la storia del maghetto di Hogwarts e celebrare, ancora una volta, il successo dietro il franchise. Di recente, il cast originale si è riunito per il ventennale dall’uscita de La. Nello speciale, in onda su Sky, gli attori hanno ricordato il duro lavoro dietro gli otto film e cosa abbia significato per loro crescere all’interno del mondo creato dalla ...

