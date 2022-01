Harry Potter e la pietra filosofale: in TV stasera su Italia1 il primo film della saga (Di giovedì 6 gennaio 2022) Riparte la saga di Harry Potter stasera su Italia1, in prima serata, con Harry Potter e la pietra filosofale, il primo film dedicato al celebre maghetto. stasera su Italia 1, dalle 21:20, si riavvolge il nastro, pronti per tornare nel magico mondo di Harry Potter con Harry Potter e la pietra filosofale, il primo film dedicato al celebre maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Adattamento del romanzo omonimo dell'autrice inglese, Harry Potter e la pietra filosofale racconta del ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 6 gennaio 2022) Riparte ladisu, in prima serata, cone la, ildedicato al celebre maghetto.su Italia 1, dalle 21:20, si riavvolge il nastro, pronti per tornare nel magico mondo dicone la, ildedicato al celebre maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Adattamento del romanzo omonimo dell'autrice inglese,e laracconta del ...

