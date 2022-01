“Ha fatto segno ai tifosi…”: incredibile Mourinho, San Siro spiazzato (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Roma ha perso con il Milan, ma Mourinho si è distinto per aver detto ai suoi tifosi di smettere d’intonare cori razzisti verso Ibrahimovic. Da pochi minuti è finita la sfida tra il Milan e la Roma. I rossoneri hanno sconfitto la squadra di Mourinho 3-1 con le reti siglate da Giroud, su rigore, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022) La Roma ha perso con il Milan, masi è distinto per aver detto ai suoi tifosi di smettere d’intonare cori razzisti verso Ibrahimovic. Da pochi minuti è finita la sfida tra il Milan e la Roma. I rossoneri hanno sconfitto la squadra di3-1 con le reti siglate da Giroud, su rigore, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

federic64461781 : @gasparripdl @tekosys1 @strange_days_82 La tua ignoranza si vede dalla risposta che hai dato , oltre al fatto che i… - umbriaOn : #Petrucci #storico alla #Dakar: memorabile #trionfo. La #commozione del #ternano: «Volevo lasciare il segno, l'ho f… - Carla12450515 : @edmond644 @Mariang47614228 Se non erro hanno ulteriormente tagliato i fondi alla sanità. E nessuno ha mai spiegato… - trustnooneRB : RT @EBurreddu: Il terrorismo che state facendo, è schifoso.A tutti i livelli,siete miserrimi. Avete fatto violenza inaudita,continua, reite… - PinksunshineN : RT @yoonstouch: + e poi voglio ringraziare Mira per ciò che ha fatto per questo social e in generale questo mondo ha lasciato un segno im… -