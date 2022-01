Green pass per parrucchieri ed estetiste: il sì convinto della Cna di Salerno (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo favorevoli all’introduzione del Green pass nei saloni di acconciatura e nei centri estetici e pronti ad attuare questa disposizione, così come fatto già in precedenti occasioni, nella certezza che la tutela dei nostri clienti e dei nostri dipendenti significhi soprattutto sicurezza e non chiudere le nostre attività”. È più che favorevole il commento che i vertici dell’Unione Benessere e Sanità della Cna di Salerno, Sergio Casola alla guida regionale, Massimo Selce per la provincia di Salerno e Maria Santoriello, presidente delle estetiste, hanno espresso in merito a quanto previsto dal governo nazionale che, con il nuovo decreto anti-omicron, introduce l’obbligo di esibire la certificazione base (quella rilasciata anche solo con un tampone oltre che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo favorevoli all’introduzione delnei saloni di acconciatura e nei centri estetici e pronti ad attuare questa disposizione, così come fatto già in precedenti occasioni, nella certezza che la tutela dei nostri clienti e dei nostri dipendenti significhi soprattutto sicurezza e non chiudere le nostre attività”. È più che favorevole il commento che i vertici dell’Unione Benessere e SanitàCna di, Sergio Casola alla guida regionale, Massimo Selce per la provincia die Maria Santoriello, presidente delle, hanno espresso in merito a quanto previsto dal governo nazionale che, con il nuovo decreto anti-omicron, introduce l’obbligo di esibire la certificazione base (quella rilasciata anche solo con un tampone oltre che ...

