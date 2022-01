Green Pass e obbligo vaccinale. Arriva la stretta. Ma solo per gli over 50. M5S e Lega riscrivono il decreto di Draghi. Muro contro il vaccino per tutti i lavoratori e il certificato verde per accedere ai servizi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri – ma non senza resistenze – il nuovo decreto covid (leggi l’articolo – qui la sintesi). obbligo vaccinale e Green Pass base per l’accesso ai servizi, sono questi i temi caldi sul quale si sono consumati gli scontri fin dalla cabina di regia. Nelle specifico per “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza – si legge nel documento – l’obbligo vaccinale” anti Covid si applica a tutti i residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’”. LA MEDIAZIONE. Ed è stato proprio questo il tema che ha creato una prima profonda spaccatura nella maggioranza. Nel corso della cabina di regia il Partito democratico ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 6 gennaio 2022) Approvato all’unanimità dal Consiglio dei ministri – ma non senza resistenze – il nuovocovid (leggi l’articolo – qui la sintesi).base per l’accesso ai, sono questi i temi caldi sul quale si sono consumati gli scontri fin dalla cabina di regia. Nelle specifico per “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza – si legge nel documento – l’” anti Covid si applica ai residenti in Italia, anche cittadini europei e stranieri, che “abbiano compiuto il cinquantesimo anno di eta’”. LA MEDIAZIONE. Ed è stato proprio questo il tema che ha creato una prima profonda spaccatura nella maggioranza. Nel corso della cabina di regia il Partito democratico ...

