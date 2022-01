Grande fratello vip, Sonia Bruganelli senza peli sulla lingua su Katia Ricciarelli: “E’ una donna …” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Grande fratello Vip, è tempo di difese per una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality. Stiamo parlando di Katia Ricciarelli la quale sembra sia finita al centro della polemica nei giorni scorsi. Il motivo? Pare che Katia abbia diversi scontri e faccia a faccia con alcuni coinquilini. Proprio nei giorni scorsi avrebbe avuto una lite piuttosto accesa con Lulù Selassiè e poi ancora con Miriana Trevisan. Ad ogni modo, nelle scorse ore la nota opinionista Sonia Bruganelli sembra sia scesa in campo in sua difesa. Ma cosa ha dichiarato? Grande fratello vip, Katia Ricciarelli finisce al centro della polemica Ebbene, in questi ultimi giorni sembra proprio che Katia ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 6 gennaio 2022)Vip, è tempo di difese per una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del reality. Stiamo parlando dila quale sembra sia finita al centro della polemica nei giorni scorsi. Il motivo? Pare cheabbia diversi scontri e faccia a faccia con alcuni coinquilini. Proprio nei giorni scorsi avrebbe avuto una lite piuttosto accesa con Lulù Selassiè e poi ancora con Miriana Trevisan. Ad ogni modo, nelle scorse ore la nota opinionistasembra sia scesa in campo in sua difesa. Ma cosa ha dichiarato?vip,finisce al centro della polemica Ebbene, in questi ultimi giorni sembra proprio che...

Advertising

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - _nanddoribeiro : RT @BITCHYFit: Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi - thaymellow : RT @BITCHYFit: Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi - SuelanyL : RT @BITCHYFit: Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi -