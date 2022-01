Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè ultimatum agli autori: "Me ne vado senza punizione per Katia" (Di giovedì 6 gennaio 2022) La sorella di Lulù non ci sta e annuncia che, in mancato provvedimento nei confronti di Katia Ricciarelli, lascerà la Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di giovedì 6 gennaio 2022) La sorella di Lulù non ci sta e annuncia che, in mancato provvedimento nei confronti diRicciarelli, lascerà la Casa delVip.

Advertising

Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - fanaccountday : @dolcegabbana Abbiamo bisogno di @dolcegabbana con Dayane Mello @daymelloreal per tornare al Grande Fratello il 07/… - Vale97B : RT @lalllipoop: ma il grande fratello con che coraggio va in onda dopo tutto questo #Amici21 - AnaCecliaDiasC1 : RT @BITCHYFit: Dayane Mello torna al Grande Fratello Vip, poi forse volerà a L’Isola dei Famosi -