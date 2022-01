Google e le «aziende di Zuckerberg» multate in Francia per 210 milioni di euro (Di giovedì 6 gennaio 2022) I biscotti salati. Non è una ricetta dedicata al giorno della Befana, ma è quanto costa a Google e alle aziende di Mark Zuckerberg la propria policy sui cookies e la raccolta dati degli utenti. In Francia, infatti, l’agenzia dedicata alla protezione dei dati ha multato Google per 150 milioni di euro e le aziende di Facebook (il gruppo Meta possiede Instagram, Faceboook e WhatsApp) per 60 milioni di euro. LEGGI ANCHE > Il black friday di Google e Apple: 10 milioni di multa a testa dall’Antitrust Multa Google e Facebook in Francia, cosa è successo Stando alla Commission Nationale de l’Informatique et des Liberte, infatti, Google e ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 6 gennaio 2022) I biscotti salati. Non è una ricetta dedicata al giorno della Befana, ma è quanto costa ae alledi Markla propria policy sui cookies e la raccolta dati degli utenti. In, infatti, l’agenzia dedicata alla protezione dei dati ha multatoper 150die ledi Facebook (il gruppo Meta possiede Instagram, Faceboook e WhatsApp) per 60di. LEGGI ANCHE > Il black friday die Apple: 10di multa a testa dall’Antitrust Multae Facebook in, cosa è successo Stando alla Commission Nationale de l’Informatique et des Liberte, infatti,e ...

