Gold Cross Country Tour | Campaccio 2022 | trionfa l’etiope Addisu | Faniel migliore tra gli azzurri

Advertising

sportface2016 : #GoldCrossCountryTour | #Campaccio2022, l'#Etiopia trionfa anche nella gara maschile con #Addisu: tra gli azzurri i… - MasterVivace : ¡¡¡El estreno mundial del Nuevo Juego de medallas de Konami Amusement Grand Cross Gold se jugará en diversiones est… -

Ultime Notizie dalla rete : Gold Cross

Fidal

La gara apre la stagione ed è inserita nel prestigiosoCountry Tour, l'insieme delle gare più prestigiose della disciplina. A livello maschile assenti per positività al Covid 19 l'azzurro ...Si è conclusa con la vittoria di Dawit Seyaum la gara femminile del Campaccio 2022 , il tradizionale appuntamento del 6 gennaio inserito nelCountry Tour . L'etiope ha prevalso grazie ad una grandissima progressione nell'ultimo chilometro. Al secondo ed al terzo posto, in un podio tutto africano, si sono piazzate rispettivamente ...Dawit Seyaum ha vinto la gara femmminile del Campaccio 2022, 65ma edizione del tradizionale cross dell'Epifania che va in scena a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) e che è inserito nel G ...Yihune Addisu ha vinto la gara maschile del Campaccio 2022, 65ma edizione del tradizionale cross dell'Epifania che va in scena a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano) e che è inserito nel Go ...