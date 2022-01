Giugliano-Qualiano | auto si ribalta sul “doppio senso”

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Incidente nella notte trasisul “”. Stavano facendo rientro a casa, quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, l’condotta da un giovane si èta nei pressi della rotonda della Guardia di Finanza, in via San Francesco a Patria.sisulla circumvallazione esterna Sul posto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.