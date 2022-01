Giro d’Italia Under 23, sostegno dal Governo: 600.000 euro nella Legge di Bilancio (Di giovedì 6 gennaio 2022) Buone notizie per il Giro d’Italia Under 23, quella che di fatto è diventata la più importante corsa a tappe del panorama ciclistico dilettantistico internazionale insieme al Tour de l’Avenir. L’evento, già confermato per il 2022 come aveva comunicato l’ex CT Davide Cassani, potrà beneficiare di un sostegno economico di ben 600.000 euro stanziato dal Governo, come previsto all’interno della Legge di Bilancio varata in chiusura del 2021. Tra i 1013 commi, in vigore dallo scorso 1° gennaio, figurano anche due punti (il 741 e il 741 per la precisione) in cui viene istituito un fondo “finalizzato all’erogazione di contributi per lo sviluppo, l’organizzazione e l’internazionalizzazione del progetto”. I soldi saranno versati alla Federazione, che poi li ... Leggi su oasport (Di giovedì 6 gennaio 2022) Buone notizie per il23, quella che di fatto è diventata la più importante corsa a tappe del panorama ciclistico dilettantistico internazionale insieme al Tour de l’Avenir. L’evento, già confermato per il 2022 come aveva comunicato l’ex CT Davide Cassani, potrà beneficiare di uneconomico di ben 600.000stanziato dal, come previsto all’interno delladivarata in chiusura del 2021. Tra i 1013 commi, in vigore dallo scorso 1° gennaio, figurano anche due punti (il 741 e il 741 per la precisione) in cui viene istituito un fondo “finalizzato all’erogazione di contributi per lo sviluppo, l’organizzazione e l’internazionalizzazione del progetto”. I soldi saranno versati alla Federazione, che poi li ...

