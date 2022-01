Giovani promesse: il talentuoso Florian Wirtz (Di giovedì 6 gennaio 2022) La rubrica “Giovani promesse” è uno spazio dedicato alle stelle nascenti del calcio europeo che diverranno i campioni del domani. In questo nuovo appuntamento, andiamo a presentare uno dei prospetti più interessanti prodotto dal vivaio tedesco. Se qualcuno a Leverkusen avesse ipotizzato che l’eredità di Havertz potesse essere raccolta da un classe 2003, gli avrebbero dato del pazzo. Eppure, un “folle” c’è stato ed è Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer. La sua scommessa vincente porta il nome di Florian Wirtz, il protagonista di questa puntata. La storia di Florian Wirtz Florian Wirtz nasce il 3 maggio 2003 a Pulheim, nei pressi di Colonia, città nella quale cresce calcisticamente, passando tutta la trafila del settore Giovanile ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 6 gennaio 2022) La rubrica “” è uno spazio dedicato alle stelle nascenti del calcio europeo che diverranno i campioni del domani. In questo nuovo appuntamento, andiamo a presentare uno dei prospetti più interessanti prodotto dal vivaio tedesco. Se qualcuno a Leverkusen avesse ipotizzato che l’eredità di Havertz potesse essere raccolta da un classe 2003, gli avrebbero dato del pazzo. Eppure, un “folle” c’è stato ed è Simon Rolfes, direttore sportivo del Bayer. La sua scommessa vincente porta il nome di, il protagonista di questa puntata. La storia dinasce il 3 maggio 2003 a Pulheim, nei pressi di Colonia, città nella quale cresce calcisticamente, passando tutta la trafila del settorele ...

