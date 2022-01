Giovane mamma in casa con il figlioletto di 6 mesi, blitz dei ladri di pomeriggio. Assaltata e svuotata la cassaforte (Di giovedì 6 gennaio 2022) CIVITANOVA - Banda di malviventi in azione nel quartiere di Santa Maria Apparente, ripulita una cassaforte. Ingente il bottino, portato via tutto l'oro di famiglia. Al piano di sopra una Giovane mamma ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 6 gennaio 2022) CIVITANOVA - Banda di malviventi in azione nel quartiere di Santa Maria Apparente, ripulita una. Ingente il bottino, portato via tutto l'oro di famiglia. Al piano di sopra una...

