News24_it : Giarrusso agita i 5s: 'Basta nomi calati dall'alto' - -

ilGiornale.it

Non mi sento in rotta con qualcuno o qualcosa, ma in ogni partito deve esserci il coraggio di discutere, e nessuno può nemmeno pensare di ignorare la propria base. Dino, candidato alla presidenza della Regione Sicilia, risponde al M5s che lo aveva accusato di iniziativa personale e non concordata coi vertici. L'europarlamentare, infatti, si dichiara in ...Chi si, e chi aspetta. Chi è quello con le mani in tasca giù nel cortiletto di Montecitorio? ...al cellulare con la sua solita aria da finto mite l'ex senatore grillino Mario Michele, ...L'europarlamentare Dino Giarrusso risponde ai vertici del M5s che avevano preso le distanze dalla sua scelta di candidarsi a presidente della Regione Sicilia ...