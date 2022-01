(Di giovedì 6 gennaio 2022) Firenze, 6 gennaio 2022 - "Quando si fissano le regole dovrebbero essere uguali per tutti " e per questo " iol'" della vaccinazione anti Covid "ale fasce di età ", ma "le ...

Advertising

qn_lanazione : Giani: 'Avrei esteso l’obbligo vaccinale a tutte le età' -

Ultime Notizie dalla rete : Giani Avrei

La Nazione

Il presidente della Toscana commenta le nuove norme anti Covid decise dal governo che introducono l'obbligo del vaccino per tutti gli over 50 ...In Toscana il Covid continua la sua marcia. Secondo il pre bollettino di oggi, giovedì 6 gennaio , ovviamente riferito al giorno ...