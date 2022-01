Giacomo Urtis parla dei regali fatti a Miriana Trevisan

(Di giovedì 6 gennaio 2022) : nuovo scandalo all’interno della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La prima puntata di questo 2022 del Grande Fratello Vip è stata piuttosto scoppiettante e, come al solito, non sono mancate le polemiche. Grandi protagoniste Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro da una una parte e le L'articolo proviene da Leggilo.org.

Dopo aver dato della ' scimmia ' Lucrezia 'Lulù' Selassiè e averla invitata a 'tornare a scuola al suo Paese', si è resa protagonista di un altro scivolone , stavolta, contro. Entrato ...Il sospetto è che la Ricciarelli lo faccia apposta per farsi odiare davvero da tutti al Gf Vip, lei non frena la lingua e dà della donna aArgomenti trattati Senza più freni e decisa a farsi 'odiare' da tutti Katia Ricciarelli dà della donna aPer spiegare un concetto alla new entry Kabir Bedi Ricciarelli dà ...Katia Ricciarelli sempre più incontenibile. Istintiva e senza filtri, la concorrente del GF Vip scatena reazioni forti nei coinquilini e nel pubblico che la guarda. Dopo aver ...Ci risiamo quindi, dopo le terribili parole a Lulù Selassié (scimmia e torna al tuo paese) che in una situazione normale avrebbero avuto conseguenza gravissime, ora l’ex soprano ha preso di mira anche ...