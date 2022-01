GF Vip, il particolare fetish dei piedi di Soleil che disgusta tutti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip non c'è pace per Soleil Sorge . A tenere banco, questa volta, sono i suoi piedi . A molti telespettatori non è sfuggito un particolare sconcertante. Spesso gli ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Nella casa del Grande Fratello Vip non c'è pace perSorge . A tenere banco, questa volta, sono i suoi. A molti telespettatori non è sfuggito unsconcertante. Spesso gli ...

Advertising

infoitcultura : Barù svela al GF Vip come è nato il suo particolare soprannome - VIDEO - infoiteconomia : Una cena particolare - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - osarieme4 : @white_waterlily Ma basta con questo discorso dei vip, chi è vero vip come dici tu non entra li dentro, sono tutti… - blogtivvu : Barù svela al GF Vip come è nato il suo particolare soprannome – VIDEO - MAIKOL1212 : A molti, se non a tutti, non è sfuggito un particolare su Alex Belli. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip,… -