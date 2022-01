GF Vip | Bruganelli ancora assente | Laura Freddi confermata opinionista

Leggi su dilei

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Soniaal GF Vip. La moglie di Paolo Bonolis è infatti volata a Dubai per trascorrere alcuni giorni di vacanza con la famiglia, rendendo così necessaria una sostituzione al fianco di Adriana Volpe. Come abbiamo visto, per il ruolo è stata scelta, che si è perfettamente calata nei panni dell’commentando le prime dinamiche dei concorrenti non più da telespettatrice ma da esperta in studio. Perché Sonianon torna il 7 gennaio Dopo l’acceso diverbio con Alfonso Signorini, la carriera di Soniaal GF Vip sembrava essersi conclusa nel peggiore dei modi. Appianate le divergenze tra il conduttore e l’, però, il clima si è rilassato e ha portato così al felice ...