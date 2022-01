GF Vip 6 | Katia Ricciarelli senza limiti | Giacomo Urtis ultima vittima

Leggi su ck12

(Di giovedì 6 gennaio 2022) GF Vip 6,si lascia andare a un’altra affermazione che non passa inosservata a scatena una nuova polemica, nuovo caos per alcuni dichiarazioni. Se l’edizione di quest’anno del Grande Fratello Vip sarà ricordata per tante cose – in primis il tringolo tra Belli, Duran e Soleil – certamente la soprano merita un ruolo privilegiato. GF Vip 6,(foto Facebook)Poco amata dai coinquilini, meno ancora dai telespettatori, sta collezionando una serie di scivoloni che la stanno portando al centro delle notizie della casa, ma sta attirando anche molto astio su sé stessa. In ordine cronologico,è solo l’’ delle sue parole che come ...