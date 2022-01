Gf Vip 6, Il Corriere della sera demolisce Katia Ricciarelli e intanto Jessica Selassié rivela cosa farà se non verranno presi provvedimenti nei suoi confronti (Di giovedì 6 gennaio 2022) Anche il Corriere della sera si è scagliato contro Katia Ricciarelli. A non passare inosservato, nello specifico, è stato un recente articolo del giornalista Renato Franco che ha espresso il suo parere sugli ultimi comportamenti della cantante lirica. Katia, infatti, è stata accusata di razzismo per alcune frasi rivolte a Lulù Selassié tanto che Miriana Trevisan ha anche minacciato di abbandonare il gioco come forma di protesta verso le affermazioni della Ricciarelli. Nel sul pezzo pubblica sul Corriere della sera, Franco si è espresso con parole molto decise verso la Ricciarelli: Katia Ricciarelli, le uscite orrende ... Leggi su isaechia (Di giovedì 6 gennaio 2022) Anche ilsi è scagliato contro. A non passare inosservato, nello specifico, è stato un recente articolo del giornalista Renato Franco che ha espresso il suo parere sugli ultimi comportamenticantante lirica., infatti, è stata accusata di razzismo per alcune frasi rivolte a Lulùtanto che Miriana Trevisan ha anche minacciato di abbandonare il gioco come forma di protesta verso le affermazioni. Nel sul pezzo pubblica sul, Franco si è espresso con parole molto decise verso la, le uscite orrende ...

