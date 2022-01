Germania, le nuove strette contro Omicron: isolamento da 10 a 7 giorni e quarantene ridotte per personale sanitario e forze dell’ordine (Di giovedì 6 gennaio 2022) In Germania le infezioni da covid-19 aumentano ancora. Il Robert Koch Institut ha registrato 443 decessi e 64.430 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. A confronto sette giorni fa i morti erano 383 ed i contagi quasi 22.000 in meno. L’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti aumenta, ed è pari a 285,9: mentre la settimana scorsa era 207,4. Il Gabinetto Scholz ed i Governatori dei Länder si incontreranno venerdì per decidere nuove misure di contrasto alla pandemia: si cercherà di capire come rendere più incisivi gli sforzi per portare almeno l’80% della popolazione ad avere tre vaccinazioni contro il covid-19. L’associazione delle amministrazioni comunali ha invitato a predisporre fin da ora anche la campagna e le priorità per un quarto richiamo quando sia disponibile un nuovo vaccino adattato ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 gennaio 2022) Inle infezioni da covid-19 aumentano ancora. Il Robert Koch Institut ha registrato 443 decessi e 64.430 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. A confronto settefa i morti erano 383 ed i contagi quasi 22.000 in meno. L’incidenza settimanale ogni 100mila abitanti aumenta, ed è pari a 285,9: mentre la settimana scorsa era 207,4. Il Gabinetto Scholz ed i Governatori dei Länder si incontreranno venerdì per decideremisure di contrasto alla pandemia: si cercherà di capire come rendere più incisivi gli sforzi per portare almeno l’80% della popolazione ad avere tre vaccinazioniil covid-19. L’associazione delle amministrazioni comunali ha invitato a predisporre fin da ora anche la campagna e le priorità per un quarto richiamo quando sia disponibile un nuovo vaccino adattato ad ...

