Genoa, Shevchenko: «Ripartiamo dall’ultima gara. ASL? Giusto affidarsi alle autorità» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Andryi Shevchenko, allenatore del Genoa, ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida con il Sassuolo: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Andryi Shevchenko ha parlato prima di Sassuolo-Genoa. ASL – «Giusto affidarsi alle autorità per queste situazioni. Vedremo cosa succederà poi». PARTITA – «Dobbiamo ripartire dalla partita contro l’Atalanta, c’è stato un ottimo atteggiamento. La difesa risulterà importante, non subire gol è importante per scalare posizioni. La squadra ha lavorato bene in settimana e sono fiducioso. Non ho seguito i ragazzi in prima persona ma mi fido dei miei collaboratori». SASSUOLO – «Il Sassuolo è una bella squadra che gioca un bel calcio. Ho deciso di schierare Hefti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Andryinatore del, ha parlato prima del calcio d’inizio della sfida con il Sassuolo: le dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Andryiha parlato prima di Sassuolo-– «per queste situazioni. Vedremo cosa succederà poi». PARTITA – «Dobbiamo ripartire dalla partita contro l’Atalanta, c’è stato un ottimo atteggiamento. La difesa risulterà importante, non subire gol è importante per scalare posizioni. La squadra ha lavorato bene in settimana e sono fiducioso. Non ho seguito i ragazzi in prima persona ma mi fido dei miei collaboratori». SASSUOLO – «Il Sassuolo è una bella squadra che gioca un bel calcio. Ho deciso di schierare Hefti ...

