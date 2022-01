Gelmini: «Mercoledì incontro tra Governo, Regioni e Lega Calcio» (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Stabilire una regolamentazione uniforme e con criteri precisi per garantire la regolarità del campionato e la sicurezza di giocatori e appassionati». Questo, secondo quanto ha dichiarato il Ministro degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, l’obiettivo della Conferenza Stato-Regioni prevista Mercoledì col fine di trovare un’intesa con la Lega Calcio. Alla riunione parteciperà anche il Ministro della Salute Speranza e il Sottosegretario Valentina Vezzali. Come ha annunciato poco fa la Vezzali stessa, dunque, il Governo sta finalmente provando a correre ai ripari. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) «Stabilire una regolamentazione uniforme e con criteri precisi per garantire la regolarità del campionato e la sicurezza di giocatori e appassionati». Questo, secondo quanto ha dichiarato il Ministro degli Affari Regionali Mariastella, l’obiettivo della Conferenza Stato-previstacol fine di trovare un’intesa con la. Alla riunione parteciperà anche il Ministro della Salute Speranza e il Sottosegretario Valentina Vezzali. Come ha annunciato poco fa la Vezzali stessa, dunque, ilsta finalmente provando a correre ai ripari. L'articolo ilNapolista.

