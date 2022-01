Francesca Costa da urlo: la mamma di Zaniolo fa invidia a tante ventenni (Foto) (Di giovedì 6 gennaio 2022) Andiamo alla scoperta della bellissima Francesca Costa, la mamma di Zaniolo diventa protagonista del web per il suo fisico. La Juventus non molla la presa su Zaniolo, il talento della Roma che potrebbe far molto comodo ai bianconeri. Il classe 1999 è considerato da Allegri il rinforzo ideale per rinforzare una rosa a cui manca qualità, forza fisica e anche qualche gol in più; tutte caratteristiche che sono nel repertorio dell’esterno azzurro. Zaniolo, inoltre, ha la duttilità perfetta per il 4-3-3 dell’allenatore toscano dal momento che può ricoprire tre ruoli: mezzala, attaccante esterno e, all’occorrenza, anche quello di falso nueve. Insomma un giocatore perfetto, giovane, con ampi margini di miglioramento e che a Torino potrebbe fare il definitivo salto di qualità. Detto di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 6 gennaio 2022) Andiamo alla scoperta della bellissima, ladidiventa protagonista del web per il suo fisico. La Juventus non molla la presa su, il talento della Roma che potrebbe far molto comodo ai bianconeri. Il classe 1999 è considerato da Allegri il rinforzo ideale per rinforzare una rosa a cui manca qualità, forza fisica e anche qualche gol in più; tutte caratteristiche che sono nel repertorio dell’esterno azzurro., inoltre, ha la duttilità perfetta per il 4-3-3 dell’allenatore toscano dal momento che può ricoprire tre ruoli: mezzala, attaccante esterno e, all’occorrenza, anche quello di falso nueve. Insomma un giocatore perfetto, giovane, con ampi margini di miglioramento e che a Torino potrebbe fare il definitivo salto di qualità. Detto di ...

Advertising

mme_francesca_s : @IlariaBifarini Un bivaccinato infettivo in terapia intensiva, cosa costa? E un trivaccinato invece? Forse si è dim… - sono_francesca : RT @carloalberto: Sfacciata e temeraria, certo inconsapevole del suo e del nostro tempo sbagliato, una mimosa scoppia di giallo clamoroso t… - dontvstop : Ma è così difficile non chiamarmi francesca? Non capisco cosa vi costa - agostinoferro1 : @Enrico__Costa @sono_francesca Esatto, come é possibile? -